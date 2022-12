CDU Oberkochen: Abschiede prägen die Hauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung des Stadtverbands Oberkochen der CDU ist geprägt gewesen von Verabschiedungen langjähriger Vorstands- und Gemeinderatsmitglieder. Nach der Pandemie, mit ihren Einschränkungen, sei man froh sich nach drei Jahren wieder zu einer Jahreshauptversammlung treffen zu können, so Vorsitzender Martin Balle.

In seinem Rückblick ließ er die wichtigsten Ereignisse Revue passieren. So konnten beide Abgeordnete ihre Mandate bei den Landtags- und Bundestagswahlen, verteidigen und sind für den Wahlkreis wieder in den Parlamenten vertreten. Dies sind Winfried Mack (MdL) in Stuttgart und Roderich Kiesewetter (MdB) in Berlin. „Die für uns jedoch ereignisreichste Veranstaltung, war sicherlich der Festakt ,75 Jahre CDU-Oberkochen’ im Jahre 2021, mit Innenminister und Landesvorsitzenden Thomas Strobl, im Bürgersaal des Rathauses“, schloss der Vorsitzende seine Ausführungen.

Kassenprüfer Erhard Juchems konnte Schatzmeister Stefan Mack nach seinem Bericht, eine tadellos geführte Kasse bescheinigen. Gerd Haupt verwies auf eine gelungene Neugestaltung des Internetauftritts mit Homepage und Facebook. Die von Franz Uhl beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Rainer Kaufmann, Fraktionsvorsitzender des Gemeinderats, ging auf die wichtigsten Projekte der Stadt Oberkochen ein, etwa das Hallenbad mit Sportzentrum im Schwörz, das im Herbst 2023 fertiggestellt sein soll. Lobende Worte fand er für das Vorhaben der Stadt, Gebäude zu kaufen, die sinnvoll für die Stadtentwicklung sind, etwa das Bahnhofgebäude. Die Weihnachtsbeleuchtung verteidigte Kaufmann, „denn wir haben eine extrem effiziente Weihnachtsbeleuchtung mit modernster LED-Technik“. Daher habe der Stadtrat entschieden, dass der Vorteil einer stimmungsvollen Innenstadt bei reduzierten Einschaltzeiten vertretbar sei.

Zum Abschluss wurden verdiente Funktionsträger geehrt und verabschiedt: Walter Hausmann erhielt die Ehrenurkunde der CDU Oberkochen. Er war acht Jahre im Gemeinderat Oberkochen. Viktoria Riepenhausen erhielt für achtjährige Mitarbeit im Vorstand eine Ehrenurkunde. Gerd Haupt wurde für 23-jährige Mitarbeit im Vorstand als stellvertretender Vorsitzender und Internetreferent geehrt. Er erhielt die Dankmedaille in Bronze samt Urkunde. Paul Fischer wurde für 30-jährige Mitarbeit im Vorstand als Beisitzer mit Dankmedaille ausgezeichnet

Neuwahlen: Vorsitzender: Martin Balle, Stellvertreter: Kathrin Wolpert, Alexander Kolb, Kerstin Gangl; Schatzmeister: Stefan Mack; Schriftführer: Alexander Kolb; Pressesprecher: Uwe Paap; Internetreferent: nicht besetzt; Beisitzer: Claudia Crema, Stephan Gutknecht, Rainer Kaufmann, Norbert Nagel, Thomas Nicoletti, Rudolf Trittler, Jako Vetter, Josef Winter; Kassenprüfer: Erhard Juchems, Thomas Wolpert.