Bundes- und Landesbeste kommen von Zeiss

Die beiden ehemaligen Zeiss-Auszubildenden Felix Stolte aus Göttingen und Lisa-Marie Bauder aus Oberkochen erhalten zum Abschluss ihrer Ausbildung eine ganz besondere Auszeichnung: Sie sind jeweils die Landesbesten im Ausbildungsberuf Feinoptiker und somit die besten Auszubildenden in den Bundesländern Baden-Württemberg und Niedersachsen. Stolte erhält zudem die Ehrung als Bundesbester durch den Deutschen Industrie- und Handelskammertag.

Stolte begann seine Ausbildung bei der Carl Zeiss CMP GmbH in Göttingen im September 2015 und arbeitet dort seit September dieses Jahres als Feinoptiker. Die Landesbeste in Baden-Württemberg und die Zweitbeste auf Bundesebene, Lisa-Marie Bauder, hatte sich nach ihrem Abitur ebenfalls für eine Ausbildung zur Feinoptikerin entschieden und beendete diese im Juni. Aktuell arbeitet sie in der Sparte Semiconductor Manufacturing Technology am Standort Oberkochen.