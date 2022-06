Bruno Balle ist seit 60 Jahren in der CDU

Im Rahmen einer Ehrungsfeier im Mühlensaal hat der CDU-Stadtverband Oberkochen 35 Mitglieder mit knapp 1100 Mitgliedsjahren geehrt. Stadtverbandsvorsitzender Martin Balle betonte, wie wichtig Parteimitglieder im politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess seien.

Die große Zahl an Ehrungen für 30 Jahre Zugehörigkeit, die 2020 coronabedingt ausgefallen waren, nahmen den größten Raum ein. Das hatte einen Grund, erinnerte sich Ehrenbürger Georg Brunnhuber in seiner Laudatio. Als er sich im Jahr 1990 zur Nominierung für das Bundestagsmandat des Wahlkreises Aalen/Heidenheim entschied, habe das in Oberkochen, aber auch kreisweit eine Welle an Eintritten ausgelöst. Unter dem Motto: „Ein Jubilar reiht sich ein“ entführte anschließend ein multimedialer Clip die Gäste in die 75-jährige Geschichte der CDU-Oberkochen.

Die Ehrung für 60 Jahre Zugehörigkeit galt dem Ehrenvorsitzenden Bruno Balle. Der langjähriger Weggefährte Georg Brunnhuber sprach in dem Zusammenhang von vielen Jahren zahlreicher Kämpfe, die sie miteinander für die CDU und Oberkochen erfolgreich bestreiten durften. „Nicht nur als Mitglied, sondern vor allem als langjähriger Vorsitzender und Fraktionsvorsitzender hast Du Dich wie kein anderer für die CDU und unsere Heimat eingesetzt“, bedankte sich Brunnhuber.

Per Videobotschaft beglückwünschte am Ende die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer den Stadtverband. Der Ehrungsabend wurde von Stadtrat Paul Hug mit Gesang an der Gitarre begleitet.

Die Ehrungen: 20 Jahre: Walter Georg Hausmann, Stefan Mack, Susanne Nusser, Michael Rassel, Jörg Schulle, Michael Sievers. 25 Jahre: Georg Fischer, Josef Gutknecht, Reinhold Vogel, Harald Wollner, Ute Ziemons. 30 Jahre: Martin Balle, Matthias Balle, Ingeborg Brunnhuber, Klaus-Jürgen Dietzsch, Baldur Esslinger, Barbara Fischer, Blandina Gentner, Katharina Glatting, Dieter Grupp, Rosemarie Grupp, Thomas Haas, Gerda Lorenz, Dr. Albert Möhrle, Annemarie Möhrle, Paul Oppold, Edeltraud Weller, Regina Widmann. 40 Jahre: Karl Balle, Peter Koblank. 45 Jahre: Martin Bopp, Wolfgang Glemser, Siegfried Jaumann, Karl Mangold. 60 Jahre: Bruno Balle.