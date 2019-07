Brothers in Arms locken die Besucher an

Rund 400 Besucher haben die Brothers in Arms am Samstag auf den Eugen-Bolz-Platz in Oberkochen gelockt. Die fünfköpfige Formation hat bewiesen, dass sie zurecht einen hervorragenden Ruf als Dire-Straits-Tribute Band genießt.

Es war ein beeindruckendes Live-Erlebnis und brachte den Geist und den Sound der legendären Band um Mark Knopfler nach Oberkochen. Die Fans vor der Bühne gingen sofort mit, tanzten und klatschten. Brothers in Arms mit Sänger Andreas Leisner hatten nicht nur die Welthits der Dire Straits in ihrem Repertoire, sondern auch unbekanntere Titel. Es herrschte über zwei Stunden lang ein gelöste und fröhliche Stimmung. Brothers in Arms und die Fans inszenierten eine perfekte Dire Straits-Show.

Den Einstieg ins Programm bildete „Latest Trick“. Es folgten romantische Lieder wie „Romeo and Juliet“ oder später „Tunnel of Love“, aber auch immer wieder von Gitarrensoli geprägte Titel. Nicht fehlen durften Hits wie “Sultans of Swing“, „Telegraph Road“ und natürlich „Brothers in Arms“. Die Band verstand es glänzend den typischen Dire Straits-Sound zu entwickeln und dass Publikum damit zu begeistern.