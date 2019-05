Brenda Boykin begeistert die Zuschauer

Mit einer groovenden Zeitreise „From Ellington to Elvis“ haben Brenda Boykin und das Jan Luley Trio die Besucher beim Jazz im Rathaus in Oberkochen begeistert. Boykin und ihre musikalischen Mitstreiter boten authentischen Jazz voller Emotionen, Spontanität und Kreativität.

Die 62-jährige Sängerin aus Oakland in Kalifornien hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz – man spürt förmlich die Kraft und Dynamik in ihrer Stimme. Jazz und Blues scheinen durch ihr Blut zu fließen, es groovt, dass es eine wahre Pracht ist. Boykin versprüht einfach „Happiness“ und Freude pur an der Musik.

Nicht zu vergessen sind ihre musikalischen Begleiter, insbesondere Jan Luley am Piano setzt immer wieder rasante Solo-Akzente, aber auch Paul G. Ulrich am Kontrabass und Schlagzeuger Tobias Schirmer sind überragende Musiker.

Da machte Jazz und Blues einfach Spaß, das Publikum war ein ums andere Mal mitgerissen, klatschte rhythmisch mit oder wagte sogar ein kleines Tänzchen.

Den Einstieg bildete der über 100 Jahre alte „Saint-Louis Blues“, ein Stück, bei dem es kräftig groovte und bei dem die Instrumentalisten voll gefordert waren. Romantische Akzente setzte „Exactly like you“, bevor es mit „Rubby Baby“ in die Welt des Rock ’n’ Roll ging. Bei „Summertime“ von George Gershwin kam der beeindruckende Stimmumfang von Brenda Boykin voll zur Geltung und bei „Tipatina“ saß der Sängerin der Schalk im Nacken.

Besinnliche, ruhige Töne prägten „Moon in the Night“ von Duke Ellington. Boykin beherrscht nicht nur Jazz perfekt, mit „Crying Time“ von Ray Charles präsentierte sie auch einen Countrysong.

Temperamentvolle Gute-Laune-Musik bot das „Halleluja“ – die Zuhörer hielt es da nicht mehr auf ihren Sitzen. Nach einer Zugabe im Rock 'n’ Roll-Stil sang Boykin „Gute Nacht, guten Heimweg“. Der lang anhaltende Applaus des Publikums galt ihr und dem gut aufgelegten Jan Luley Trio gleichermaßen.