Boykin kommt mit dem Jan Luley Trio

Noch wenige Tickets gibt es für den nächsten „Jazz im Rathaus“ am Donnerstag, 23. Mai, um 20 Uhr im Bürgersaal. Zu Gast sind die US-amerikanische Sängerin Brenda Boykin und das Jan Luley Trio mit „From Ellington to Elvis“ und akustischem Jazz zwischen New Orleans, Memphis und New York.

Brenda Boykin aus Oakland/ California gehört zu den bemerkenswertesten Jazz-Sängerinnen unserer Zeit. Nicht zuletzt ihr Improvisationsdrang, die Lust, Songs ständig neu zu interpretieren, zu verändern und spontan auf der Bühne zu entwickeln, machen Boykin zu einem Act von Weltklasse.

In Oberkochen wird sie begleitet von Jan Luley und seinem Trio – einem Pianisten, der zur europäischen Spitzenklasse für traditionellen Jazz, Blues, Gospel und New Orleans Style Piano gehört. Seine stilistische Vielfalt, seine musikalische Kreativität und seine Virtuosität machen ihn zu einem der spannendsten Musiker der heutigen Zeit. Die Fans dürfen sich auf einen Abend mit höchster musikalischer Qualität und guter Unterhaltung freuen.