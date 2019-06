Bombastisches Programm

In der Kulturwoche in der Reihe Oberkochen dell’ Arte vom 24. bis 27. Juni werden diesmal zwei Konzerte angeboten. Das Feuerbach Quartett präsentiert seine neue Show „Bombax“ und verspricht am Montag, 24. Juni, bombastische Stimmung. Bei der Sommerserenade der Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn gibt sich am Donnerstag der Stuttgarter Posaunist Frank Heinz mit seinem Concert Quartett die Ehre. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr im Bürgersaal im Rathaus.

Dem Feuerbach Quartett gelingt es wie keinem anderen Ensemble, Leidenschaft und Freude an der Musik unmittelbar auf das Publikum zu übertragen. Es vereint Led Zeppelin, Prokofiew, Punkrock und Michael Jackson in einem klassischen Streichquartett. Zu den Beatles wird gesungen, zu Ed Sheeran geklatscht, zu Muse gepfiffen.

Im Mittelpunkt am Donnerstagabend, 27. Juni, steht eine Komposition für Jazzband und Kammerorchester von Frank Heinz. Groove und Lyrik, weite Melodien und unendliche Farben – das macht den Sound des Stuttgarter Posaunisten aus. Sein Spektrum umfasst Jazz ebenso wie die Klassik. Zusammen mit seinem Concert Quartett, bestehend aus Uli Möck (Piano), Jens Loh (Bass) und Eckhard Stromer (Drums) und der Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn unter der Leitung von Andreas Hug gestaltet er ein ganz und gar außergewöhnliches Programm mit Musik zwischen Komposition und Improvisation, zwischen Klassischem und Modernem.