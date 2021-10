Betrunkener Fahrer will sich Polizeikontrolle entziehen

Weil ein 59-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen die Anhaltesignale eines Streifenwagens der Polizei missachtet hat und überdies betrunken unterwegs gewesen ist, ist er seinen Führerschein erst einmal los.

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.15 Uhr wollte die Polizei in der Heidestraße/Kreuzung Albert-Schweizer-Straße den 59-Jährigen kontrollieren. Über eine längere Strecke reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale des hinterherfahrenden Streifenwagens. Wie sich bei der nachfolgenden Kontrolle herausstellte, dürfte der Grund hierfür in der Alkoholisierung des Fahrers gelegen haben.

Im Gespräch mit dem Fahrer stellten die Beamten später eine verwaschene Aussprache sowie Koordinationsstörungen fest. Der freiwillig durchgeführte Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht, dass der Mann betrunken war. Er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Außerdem fanden die Beamten im Fahrzeug eine Waffe und Munition. Beides durfte der Mann rechtmäßig führen. Jedoch folgt nun ein Bericht an die zuständige Waffenbehörde.