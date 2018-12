Betrunkene Frau klemmt zwischen Toilettentür und Trennwand fest.

Eine 40-Jährige hat sich am Donnerstagabend in eine solch missliche Lage gebracht, aus der sie von Polizeibeamten und der Besatzung eines Krankenwagens gerettet werden musste. Die stark alkoholisierte Frau war kurz vor 24 Uhr in der Toilette einer Gaststätte in der Dreißentalstraße so unglücklich gestürzt, dass sie zwischen Toilettentür und Trennwand verkeilt war. Nachdem die Türe von außen nicht mehr zu öffnen war und die Frau auf Ansprache nicht mehr reagierte, wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die 40-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.