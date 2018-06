Josef Winter wollte in der vergangenen Gemeinderatssitzung wissen, wann und nach welchen Kriterien die Bauplätze im Neubaugebiet „Weingarten“ in Oberkochen vergeben werden. Die Kriterien werden, so Bürgermeister Peter Traub, in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschuss festgelegt und veröffentlicht.

Dabei werden voraussichtlich soziale Verhältnisse, der Arbeitsort und Wohnort eine Rolle spielen. Bewerbungen um Plätze sollten bis spätestens 7. Juni bei der Stadt eingehen. Die Vergabe der Plätze wird nichtöffentlich in der Gemeinderatssitzung Ende Juli erfolgen. Der Kaufpreis beträgt 195 Euro pro Quadratmeter inklusive der Erschließung, teilte Peter Traub mit. (gk)