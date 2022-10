Baum, Hauswand, Laterne: Betrunkener Autofahrer boxt überall an

Erheblich alkoholisiert ist ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Auto erst gegen einen Baum, dann gegen eine Hauswand und schließlich gegen eine Straßenlaterne gefahren, bevor sein Fahrzeug endlich zum Stillstand kam. Der Unfall passierte am Samstag gegen 19.40 Uhr in der Aalener Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

Zunächst kam der 59-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, bevor er sich als Boxautofahrer versuchte und schließlich an der Straßenlaterne hängenblieb. Die alarmierten Polizeibeamten konnten feststellen, dass er erheblich betrunken war. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem muss er jetzt mit einer Strafe rechnen.