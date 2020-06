Bau für strategisches Standbein für YG-1 ist beendet

Das YG-1 Technology Center GmbH in Oberkochen hat den dreizehnmonatigen Bau beendet UND wird am 6. Juli offiziell eröffnet. Ausgestattet mit einer Produktionsfläche von über 3000 Quadratmetern, die mit Einrichtungen wie der Fräs- und Dreherei gefüllt ist, mit einem Produktionsbereich sowie dem Demonstrationszentrum, das verschiedene Seminare und Produktvorführungen, F&E, Verkaufs- und Marketingabteilungen beherbergt, soll das Zentrum als strategisches Standbein für YG-1 dienen, teilt das Unternehmen mit

„Die Verlegung des Technologiezentrums nach Oberkochen ist ein Zeichen für den starken Willen von YG-1, ernsthaft in den europäischen Markt einzusteigen“, sagt Geschäftsführer Heiko Schild. Die mittel- und langfristige Strategie des Zentrums bestehe darin, die geographischen Vorteile des Zentrums in Oberkochen zu nutzen, um die Kontakte mit den Kunden zu intensivieren und seine Verkäufe und Marktanteile zu maximieren.

Trotz der zunehmenden Unsicherheiten, die durch Covid-19 und die schlechten Bedingungen in der gesamten Branche hervorgerufen werden, sei das Zentrum damit beschäftigt, mit dem Hauptsitz und der Niederlassung in Deutschland all seine Fähigkeiten darauf zu konzentrieren, schnelle Umweltveränderungen auf dem Markt in Echtzeit zu überprüfen.

Geschäftsführer Heiko Schild hält es für notwendig, ein digitales System einzuführen, um in der Automobilindustrie, die sich rasch auf die E-Mobilität zubewegt, und in der Medizinindustrie, deren Bedarf an leichten und hochpräzisen, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen in die Höhe schießt, wettbewerbsfähig zu sein. Foto: Siedler