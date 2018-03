Büchner schülergerecht aufgearbeitet

Das „THEATERmobileSPIELE“, ein freies, in Karlsruhe ansässiges und in ganz Baden-Württemberg agierendes Profi-Theater, das sich ausschließlich mobilen Theaterproduktionen widmetist am Mittwoch, 7. März, um 9.30 Uhr im Forum des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums zu Gast. Gespielt wird das Stück „büchner.die welt.ein riss“.

Dabei sucht das Theater immer die intime, weil den Schülern sehr nahe Spielsituation. Und nahe ist es sowohl physisch als auch psychisch, da es im gewohnten Umfeld der Schüler auftritt. In der Inszenierung „büchner.die welt.ein riss“ nehmen das Theater Büchners quasi-dokumentarische Arbeitsweise als Ausgangspunkt und wendet sie auf ihn selbst an: Reale gesellschaftliche (auch biographische) Verhältnisse und historische sowie literarische Quellen waren für Büchner immer der Anlass für sein Schreiben, das Material, aus dem er seine so klare Ästhetik destillierte. Hier geht es uns nun darum, anhand von Briefen und Passagen aus seinen Werken eine vielschichtige theatrale Textur entstehen zu lassen. Dabei ist dieser Theaterarbeit immer wichtig, das herauszuarbeiten, was in Büchners Schreiben sowohl allgemein gültige menschliche Themen sind, als auch den Bezug zu heute mitschwingen, anklingen zu lassen, ohne platt tagesaktuell zu tönen. Insofern übernimmt der poltisch-menschliche Diskurs von „Danton“ eine zentrale Rolle in dieser Inszenierung.

Dazu sitzen die Schüler zwei bis drei Meter von dem hochintensiv spielenden Profischauspieler entfernt, was in dieser Intimität auch immer sehr sensible Spielmomente und einen feinen Magnetismus im Spieler-Zuschauer-Kontakt ermöglicht.

Bei „THEATERmobileSPIELE“ verantwortlich sind Jörg Bruckschen (Schauspieler), Silvia Maradea (Bühnenbildnerin/Kostümbildnerin) und Thorsten Kreilos (Regisseur).