AWO-Treff ist eröffnet

Seit Montag gibt’s den neuen AWO-Treff in der Katzenbachstraße 5 in Oberkochen. AWO-Vorsitzende Gerda Böttger ging bei der Begrüßung auf die Entstehungsgeschichte der Räumlichkeiten ein, da das Schillerhaus nicht mehr zur Verfügung stand. Ein Grußwort kam vom SPD-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat und AWO-Mitglied Richard Burger. Künftig wird montags ab 14 Uhr in den neuen Räumen Kaffee getrunken, ab 14.30 Uhr wird getanzt, von 16 Uhr bis 16.30 Uhr steht Gymnastik im Sitzen auf dem Programm. Foto: AWO Oberkochen