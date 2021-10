AWO ist trotz Corona sehr aktiv

Nach einer coronabedingten, zweimaligen Verschiebung hat der Ortsverein Oberkochen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wieder eine Hauptversammlung abgehalten. Vorsitzende Gerda Böttger durfte sich dabei über einen regen Besuch freuen.

In ihrem Rechenschaftsbericht kamen vielerlei Aktivitäten zur Sprache: Der montägliche Seniorentreff, der von Inge Kammleiter, Charly Mangold und Gerda Böttger gestaltet wird, soll künftig „Generationentreff“ genannt werden, um zu zeigen, dass alle Freunde und Freundinnen unabhängig vom Alter willkommen sind. Bedauerlicherweise, so Böttger, hätten weder im Frühjahr 2020 noch 2021 der „Urlaub ohne Koffer“ stattfinden können. Auch habe die geplante Reise ins Zillertal mit rund 50 Anmeldungen abgesagt werden müssen. Immerhin hätten zwei außergewöhnlich schöne Neujahrsausfahrten 2019 und 2020 nach Mögglingen und ins Q-Café stattgefunden. Sehr zögerlich begännen derzeit wieder die Aktivierungen mit Tanzen im Sitzen in den Seniorengruppen. Und im Berichtszeitraum habe nur einmal das Ferienprogramm mit „Upcyceln“ mit Andrea Wunderle angeboten werden können.

Letztmals im vergangenen Jahr konnte laut Böttger die Behindertenprunksitzung in der Dreißentalhalle bewirtschaftet werden, was künftig für die vielen Helfer und Helferinnen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich sein werde.

Im Umsonstladen seien die Aktivitäten des Ortsvereins mehr denn je gefragt. Nachhaltigkeit seie hier für alle Beteiligten das Ziel, für das es sich einzusetzen lohne. Dasselbe gilt laut Böttger für die veranstalteten Flohmärkte. Man hoffe darauf, dass in der Innenstadt wieder ein weihnachtlicher Flohmarkt im AWO-Treff stattfinden kann, wie immer für „Ärzte ohne Grenzen“.

Der AWO-Kreisvorsitzende Josef Mischko bescheinigte in seinem Grußwort dem Ortsverein ein reges Vereinsleben und wünschte, dass dies auch zukünftig so sein möge, so dass im nächsten Jahr der 75. Geburtstag des Ortsavereins Oberkochen gefeiert werden könne.

Den Kassenbericht erstattete Rolf Steiner, die Revisoren Ursel Stock und Herbert Geiger bescheinigtem ihm eine einwandfreie Kontoführung.

Bei den Neuwahlen wurde die bisherige Vorstandschaft bestätigt: Vorsitzende Gerda Böttger und Inge Kammleiter, Schriftführer Gottfried Hölzl, Kassierer Rolf Steiner, Beisitzer Gabi Köchler-Hölzl, Margarete Kolb und Traudl Ruhge, Revisoren Herbert Geiger und Ursel Stock, Delegierte Gerda Böttger und Inge Kammleiter.

Für 15 Jahre AWO-Mitgliedschaft wurden Richard Burger, Peter Meisel und Edeltraud Ruhge geehrt, für 20 Jahre Ursula Stock, Wolfgang Ruhge, Gabi Köchler-Hölzl, Gottfried Hölzl und Inge Kammleiter, für 25 Jahre Dorothee Schuler und Bernd Haker, für 30 Jahre Agnes Maslo und für 45 Jahre Gerda Böttger.