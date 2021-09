Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag um kurz nach 13 Uhr auf der B19 von Oberkochen in Richtung Aalen gefahren. Aufgrund unbekannter Ursache kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Trotz einer Ausweichbewegung des entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrer kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.