Auf der Straße „Am Pulverturm“ bei Oberkochen hat sich am Dienstagmorgen ein Wildunfall ereignet. Kurz vor 5 Uhr erfasste ein Autofahrer mit seinem Wagen ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.