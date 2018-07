Auto überschlägt sich mehrmals: 18-Jähriger wird schwer verletzt.

Mit schweren Verletzungen musste ein 18-Jähriger nach einem Unfall am Donnerstagabend in eine Klinik geflogen werden. Der junge Mann fuhr gegen 20.35 Uhr auf der B19 zwischen Oberkochen und Königsbronn. Dabei kam er von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken schaukelte sich sein Auto auf und überschlug sich in der Folge mehrmals.

Anschließend blieb das Auto auf dem Dach abseits der Straße liegen. Ein Ersthelfer konnte den Unfallverursacher aus dem Fahrzeug befreien. Sein ebenfalls schwerverletzter 18-jähriger Beifahrer konnte selbständig das Fahrzeug verlassen. Der Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Beifahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.