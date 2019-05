Autisten haben es in der Arbeitswelt schwer

Unter dem Motto „Autismus in der Arbeitswelt: Gute Beispiele von Unternehmen“ ist eine Podiumsdiskussion im Zeiss-Forum in Oberkochen gestanden. Man war sich darin einig, dass es verstärkter Anstrengungen bedarf, um Autisten mehr als bisher in die Berufswelt zu integrieren.

Kai Vogeley, Universitätsprofessor und Neurologe, hielt zunächst einen Impulsvortrag. Dabei stellte er fest, dass in Deutschland etwa ein Prozent der Bevölkerung unter Autismus leiden. Autistische Personen könnten sich nur schwer emotional in andere hineinversetzen, seien häufig kontaktarm und ihnen fehle die intuitive nonverbale Kommunikation, die sich in Blickkontakten oder in Gesten ausdrücke. Dies führe zu einer großen Unsicherheit bei sozialen Kontakten.

Wenn die Diagnose Autismus, erst einmal gestellt sei, so erklärte Vogeley, fühlten sich die Betroffenen häufig besser. Das Selbstwertgefühl steige und in der Berufswelt könne man eine geeignete Position suchen. „Autisten tun sich schwer mit Teamarbeit und hassen unklare Arbeitsaufträge“, sagte Vogeley. Die Arbeitslosigkeit liege deutlich über dem Durchschnitt. Es sei dringend notwendig, die Akzeptanz der Andersartigkeit zu erhöhen.

In der von Betriebsseelsorger und Wirtschaftsmediator Rolf Siedler geleiteten Podiumsdiskussion berichtete Martin Trautmann vom Berufsvorbereitungswerk Ostalb von einem Fall, in dem es nach anderthalb Jahren der Betreuung gelungen sei, einen jugendlichen Autisten in ein Ausbildungsverhältnis zu bringen. Vorher habe dieser nicht einmal das Haus verlassen.

Die Personalleiterin von Zeiss Consumer Products, Miriam Eichler, räumte ein, dass es Autisten insbesondere bei Vorstellungsgesprächen schwer hätten, da dabei auch die sozialen Kompetenzen eine große Rolle spielten. Sie empfahl Autisten, sich zu offen zu ihrer Störung zu bekennen., dann könne man ganz anders damit umgehen. Auch bei Zeiss gebe es Arbeitsplätze, die für Autisten geeignet seien.

Paten könnten Betroffenen helfen

Der Vorsitzende des Regionalverbandes Autismus Ostwürttemberg Manfred Bartel, sieht in einem offenen Umgang mit Autismus ebenfalls den richtigen Weg. Außerdem könnten spezielle Paten den Betroffenen in der Arbeitswelt helfen.

„Wir müssen das Thema Autismus in die Köpfe der Unternehmen hineinbringen“, meinte Andre´ Louis, Geschäftsleiter Ausbildung bei der IHK Ostwürttemberg. Aus den Reihen der Zuhörer kam der Vorschlag, Führungskräfte zu diesem Thema zu schulen. Von den Teilnehmern der Podiumsdiskussion wurde diese Anregung sehr positiv aufgenommen.