Neben einer Teilzeit-Beschäftigung für Arbeitnehmer bietet der Oberkochener Stahl- und Aluminiumhändler Günther + Schramm auch Auszubildenden die Möglichkeit, ihre Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Für werdende Eltern oder Einzelne, die sich pflegebedürftigen Angehörigen annehmen, bietet das Angebot flexiblen Berufseinstieg. Für Günter + Schramm ist dies ein Schritt in Richtung „New Work“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Mit rund 180 Mitarbeitern, darunter 18 Auszubildenden, liegt die Ausbildungsquote bei Günther + Schramm bei 10 Prozent. Grund für das neue Programm ist eine Bewerberin als Kauffrau für Groß- und Einzelhandel. Janina Buckmüller überzeugte im Bewerbungsgespräch im September 2020, sodass ihr der Stahl- und Aluminiumhändler mit dem Modell der Ausbildung in Teilzeit der jungen Mutter gerne entgegenkam. Die Auszubildende hat so die nötige Flexibilität, um neben der Ausbildung auch ihr Privatleben zu strukturieren. „Ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Denn auf diese Weise kann ich Familie und Ausbildung unter einen Hut bekommen“, sagt Janina Buckmüller.