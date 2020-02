Auch in Oberkochen regieren jetzt die Narren

Auch in Oberkochen haben die Narren am „Schmotzigen“ Donnerstag die Macht im Rathaus übernommen. Des Bürgermeisters Widerstand gegen seine närrische Absetzung hielt sich nicht nur sehr in Grenzen, man hatte sogar den Eindruck, er könne es gar nicht erwarten von Nina Stadler, der Präsidentin der Oberkochener Narrenzunft „Schlaggawäscher“ endlich abgelöst zu werden. Punkt halb fünf erschien Peter Traub mit seinen treuen Vasallen am Rathauseingang und erwartete die närrische Schar, die sich unter martialischen Böllern eher gemütlich dem Rathaus näherte. Drei Dinge wird sie in ihrer sechstägigen Regentschaft veranlassen, verkündete Nina Stadler in gereimter Form. Vor das Bürgerbüro kommt ein Sofa um die Wartezeit erträglicher zu machen, das Stadtfest wird künftig in der Neuen Mitte gefeiert und alle Frauen haben nach der Eröffnung des neuen Hallenbades eine Woche kostenlosen Eintritt. Der Bürgermeister händigte bereitwillig den Rathausschlüssel aus, las den ewigen Nörglern im Schdädtle die Leviten und vermutete, dass die Politiker zurzeit ohnehin närrischer sind als die Fasnachtsnarren. Und wenn die Fasnacht rum ist, so der Schultes, muss er ohnehin alles wieder selber machen.