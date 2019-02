Auch der Landrat wagt ein Täzchen

Preisfrage: Was ist los, wenn der Landrat ein Tänzchen aufs Parkett legt, es in der prall gefüllten Dreißentalhalle nur so brodelt und wenn immer wieder ein „Schlagg hoi“ durch den Saal ertönt ? Die Antwort ist denkbar einfach: Es ist Prunksitzung für Menschen mit Behinderung der Narrenzunft Oberkochen. Auch die 33. Auflage war am Samstag vom fröhlichen Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung geprägt.

Aus dem ganzen Ostalbkreis sind die Leute zu diesem Event nach Oberkochen gekommen. Die politische Prominenz war diesmal besonders stark vertreten, so mischten sich die Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter, Margit Stumpp und Leni Breymeier ebenso unters närrische Volk wie der Landtagsabgeordnete Winfried Mack. Eine Augenweide im aufreizenden Frauenkostüm war wieder einmal „Josefine“ Mischko.

Nach dem Einzug der Akteure hießen der Ehrenpräsident der Schlaggawäscher, Klaus Ziemons, und die neue Präsidentin Nicole Stadler die Gäste willkommen. Sitzungspräsident Reiner Stadler sprach einige launige Worte und dann ging die närrische Post ab: Die Zwergelesgarde der Narrenzunft Oberkochen präsentierte ihre rasanten Künste, die beiden Tanzmariechen Laura Bialon und Laurena Keydell wirbelten, was das Zeug hielt, und die Crazy Kids entführten mit ihrer Show in aller Herren Länder.

Nicht fehlen durfte bei dieser Prunksitzung der Auftritt der Rollstuhlfahrer des Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg. Weil’s so schön ist, wurde die Gruppe diesmal von Landrat Klaus Pavel elegant unterstützt. Die Rollstuhlfahrer zeigten mit Schirm und Charme tänzerische Impressionen auf das Musical „Mary Poppins“.

„Eins, zwei, drei – drei kräftige Schlagghoi“, rief der Landrat den Besuchern zu. Er dankte allen Akteuren vor und hinter den Kulissen, die eine solche Veranstaltung möglich machten. Pavel hatte sogar eine Spende von 2000 Euro mitgebracht, mit denen alle ehrenamtlich Aktiven ein schönes Fest veranstalten sollen. Eine solche Prunksitzung sei einmalig in ganz Baden-Württemberg, unterstrich Pavel.

Das weitere närrische Programm bot dann glänzende Unterhaltung. So traten der Elferrat und die Blue Woman Group humorvoll in Aktion, die Kindergarde und Jugendgarde waren mit von der Partie und es gab glitzernde Showeinlagen der Diamond Dancers, der Gruppe Dance Nation und der blauen Flitzer.