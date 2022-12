„ars cantus“-Chor ehrt zahlreiche Sänger

Bei der Cäcilienfeier der Sängerinnen und Sänger des „ars cantus“-Chors von Sankt Peter und Paul thematisierte Vorsitzender Thomas Koch die Erleichterung, dass eine solche Feier wieder möglich ist: „Ein Chor lebt von Gemeinschaft, von einem harmonischen Miteinander, davon, für andere da zu sein.“

„Singt dem Herrn ein neues Lied.“ Diese Worte des Psalmisten fordere jede Generation auf, ihre eigenen neuen Lieder zu singen.

Koch nahm anschließend die Ehrungen der langjährigen Sängerinnen und Sänger vor. Für 65 Jahre als Sopransängerin wurde Gabriele Trittler geehrt, für 60 Jahre Lidwina Pfeiffer und Wolfgang Wagner. Eine 50-jährige Sangestätigkeit brachte für Elisabeth Wingert gleichzeitig die Ernennung zur Ehrensängerin mit sich. Der Reigen der Geehrten wurde beschlossen durch Brigitte Werner, die seit zehn Jahren dem Chor angehört.

„Und auch, wenn er sich nicht so prominent in den Vordergrund drängen will“, fuhr Koch fort, „ist da Joachim Hug, der 40 Jahre Mitglied in unserem Chor ist.“ 25 Jahre lang habe Hug den Kirchenchor dirigiert und zu einer Einheit zusammengefügt.

Normalerweise geht einer Kür eine Pflichtübung voraus. Anders als sonst üblich war das in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen innerhalb der Seelsorgeeinheit nicht möglich, Die Pflicht, nämlich die Mitgestaltung des Gemeindegottesdiensts, wurde jedoch am Sonntagmorgen, der auch der erste Adventssonntag war, unverzüglich nachgeholt.

Im Anschluss an den Gottesdienst ging der Chor noch einmal zu den Gräbern der beiden verstorbenen Sängerinnen Maria Gentner und Irmgard Dörrich.

Irmgard Dörrich hätte für 70 Jahre als treue und sichere Sängerin im Sopran geehrt werden sollen. Die Ehrung für diese besondere Leistung wurde mit dem gesungenen „Irischen Reisesegen“ und dem Vorzeigen der schon einige Zeit vorliegenden Ehrenurkunden am Grab der Sängerin für alle Beteiligten sichtbar gemacht.