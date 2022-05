Ann Vriend nimmt’s mit Humor

30 Konzerte geben Ann Vriend und Band im Rahmen ihrer Europatournee gegeben. Nun gastierten sie in Oberkochen Die Kanadierin war selbst begeistert: „Das war bisher das Tollste, was wir auf dieser Tour erlebt haben.“

Vriend stammt aus Edmonton und ist dort in einer Gegend aufgewachsen, in der man sich am besten im Haus einschließt. Aber auch das hilft nicht immer, wie sie den rund 80 Gästen im Bürgersaal erklärte, die im Rahmen der Kulturreihe Oberkochen dell’Arte gekommen waren.

Charmant führte Vriend durch den Abend, wenn sie nicht mit ihrer voluminösen und kraftvollen Stimme den Saal zum Beben brachte. Bassist Kaley Kinjo bekam bei seinen Soli viel Beifall, der Franzose Elie Mercier an den Drums zauberte unauffällig, aber grandios im Hintergrund.

Ann Vriends eigene Songs handeln meist von sozialer Ungerechtigkeit. Sie erzählt, wie in ihrem Haus eingebrochen wurde, als sie gerade einen Kopfhörer trug und an einem ihrer Lieder arbeitete. „Plötzlich stand ich dem Einbrecher gegenüber. Er ist davongerannt, ich bin hinterher und habe ihm das Portemonnaie abgenommen, das er stehlen wollte. Im Nachhinein habe ich erst realisiert, wie gefährlich das war!“ Der Einbrecher war übrigens ein Junge aus der Nachbarschaft, drogenabhängig und ohne Perspektive.

Ann Vriend ist eine Künstlerin, die ohne zu übertreiben in den vergangenen zehn Jahren der Kulturreihe nochmals ein Ausrufezeichen gesetzt hat – auch wenn sie es mit einem ihrer Songs in Deutschland lediglich auf Platz 55 geschafft hatte. Sie nimmt das mit Humor – ebenso, dass ihr „Mietwagen“ zu klein ist und zu oft an die Steckdose muss. Ihre Zugaben mit Songs von von Bruce Springsteen und Bill Withers war das berühmte Tüpfelchen am dem i.