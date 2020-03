Andreas Stoch knöpft sich Friedrich Merz vor

Anstatt der erwarteten 100 sind aus Angst vor dem Coronavirus nur knapp 50 Besucher zum „Verschobenen Aschermittwoch“ der Oberkochener SPD in den Mühlensaal gekommen. Sie erlebten eine engagierte Rede des Landesvorsitzenden Andreas Stoch, der sich vor allem Friedrich Merz von der CDU vorknöpfte.

Dieser vertrete eine rückwärtsgewandte Politik und sei die Projektionsfläche für die Konservativen in der Union. Die anstehende Wahl des Parteivorsitzenden bezeichnete Stoch als eine fundamentale Frage für die CDU. Armin Laschet stehe für die politische Mitte und Friedrich Merz für einen konservativen Kurs.

Die Vorgänge in Thüringen wertete Stoch als ein „Spiel mit dem Feuer“ im Hinblick auf die Demokratie. Die CDU und die FDP hätten sich von der AfD am Nasenring herumführen lassen. Man müsse sich schon fragen, wie die CDU zu den Rechten stehe.

Kritik übte der SPD-Politiker auch an der Grün-Schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg. „Bei dieser Koalition kommt nichts herum, wenn die nächstes Jahr wieder gewählt werden, können Sie fünf Jahre in den Urlaub gehen, es wird nichts passieren“, sagte Stoch.

Er bemängelte insbesondere, dass die Landeregierung beim Thema Wohnen versagt hätte. Man könne diese für die Menschen existenzielle Frage nicht einfach dem freien Markt überlassen. Es fehle überall an bezahlbarem Wohnraum und die Landeregierung tue viel zu wenig, um diesen Missstand zu beseitigen. Wohnen sei eine staatliche Aufgabe. Das Geld sei in Baden-Württemberg vorhanden, doch es fehle der politische Wille. Die Bürger hätten den Eindruck, dass die Politik keine Gestaltungskraft mehr habe.

Als ein weiteres Beispiel für das Versagen von Grün-Schwarz wertete Stoch die Bildungspolitik. Die Bildungschancen hingen immer noch viel zu sehr von der sozialen Herkunft ab. Im Hinblick auf die von der SPD geforderte gebührenfreien Kindertagesstätten tue sich nichts, obwohl genügend Geld da sei.

Außerdem plädierte Stoch für die Einführung eines Rechtsanspruches auf berufliche Weiterbildung. Die Wirtschaft wandele sich mit der Digitalisierung in einem atemberaubenden Tempo, darauf müsse man die Arbeitnehmer besser vorbereiten und ständig weiterqualifizieren. Zusammen mit den Gewerkschaften werde die SPD entschlossen für mehr berufliche Bildung kämpfen.

Generell bemängelte Stoch die Passivität der Landesregierung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wolle keinen Streit. Man befasse sich lieber mit Randthemen anstatt sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. „Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben“, sagte Stoch abschließend.

Die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (AsF), Sonja Elser, bezeichnete die SPD als ein „Bollwerk gegen Rechts“. Darauf sei sie stolz. Zu Beginn hatte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Oberkochen, Richard Burger, die Gäste begrüßt.