Am Ernst-Abbe-Gymnasium schlummern künstlerische Talente

Am Ernst-Abbe-Gymnasium (EAGG) in Oberkochen wird nicht nur fleißig in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften und Sprachen gelernt, es schlummern auch beachtliche künstlerische Talente an dieser Schule. Dies zeigt sich jetzt bei einer Ausstellung im Oberkochener Rathaus. Die Exponate reichen von Plastiken über Fotografien und Zeichnungen in verschiedenen Techniken bis hin zu Portraitbildern.

Bei der Vernissage am Mittwoch zeigte sich Bürgermeister Peter Traub beeindruckt von der Vielfalt und vom Niveau der Ausstellung. Bei allem Lerneifer in den klassischen Fächern gebe es am EAG noch genügend Muse für künstlerisches Schaffen.

„Ich bin stolz einer Schule vorstehen zu dürfen, die so etwas hervorbringt“, sagte Schulleiter Hans-Ulrich Wörner und freute sich über die erste Ausstellung dieser Art in Oberkochen. Sein besonderer Dank galt den Lehrkräften für die Inspiration der Schülerinnen und Schüler.

Kunstlehrerin Eveline Lehmann erläuterte die ausgestellten Werke und das kreative Schaffen am Ernst-Abbe-Gymnasium. Es komme darauf an, den Schülern nicht nur die verschiedenen Techniken zu vermitteln, sondern ihnen auch Raum für Intuition zu geben. Im Wesentlichen gehe es darum mit verschiedenen Materialien sinnliche Reize auszudrücken, mit einer experimentellen Herangehensweise neue Wege zu finden, spielerischen Elementen genügend Freiraum zu geben und bildende Kunst als Komposition von Farben und Formen zu verstehen.

In der Unterstufe werde am EAG viel mit verschiedenen Materialien experimentiert, goldene Bücher mit funkelnden Steinen, ein Bühnenbild mit Handpuppen, Herbstspiegelungen und der Zauberwald seien lebendiger Ausdruck dieser Experimentierfreude.

In der Mittelstufe gehe es um Phantasie und Kreativität. Als Beispiele dafür nannte Lehmann die Comics sowie Stillebenarrangements mit einem ganz besonderen Reiz. Architekturskulpturen, Portraitbilder, Kupferstiche, Holzschnitte und Zeichnungen mit Kohle, Bleistift und Pastellkreide seien die Elemente des künstlerischen Schaffens in der Oberstufe.

Generell sei nicht alles logisch zu erfassen; vielmehr sorge die Intuition für magische Momente beim Betrachter der Bilder. Die Vernissage wurde von einem Saxofonquartett der Musikschule Königsbronn-Oberkochen musikalisch umrahmt.