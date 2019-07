Alpenvereinler schaffen ehrenamtlich auf ihrer Hütte

Oberkochen (an) - Einige aktive Mitglieder der Sektion Oberkochen des Deutschen Alpenvereins sind einige Tage unter der Regie des Vorsitzenden Kai Weidlich in die Zillertaler Alpen gefahren, um in ehrenamtlichem Einsatz ihre Rastkogelhütte in vielen Bereichen auf neuen Stand zu bringen.

Duschen saniert, Zimmer gestrichen

In der Tat, es wurde richtig viel geschafft: Neben der aufwendigen Duschensanierung, dem Streichen von Zimmern, notwendigen technischen Arbeiten in den Kellerräumen wurde auch 28 nagelneue Matratzen in die Zimmer und Matratzenlager eingelegt.

Es war ein auch in vielfacher Weise nach gesetzlichen Vorgaben notwendiger Arbeitseinsatz. So wurden etwa die Quellenreinigung oder nach Brandschutzvorgaben die zahlreichen Feuerlöscher und weiteres kontrolliert oder für die steigenden Besucherzahlen der Zugangsbereich schöner gestaltet, alte Sitzbänke ersetzt und allerlei weitere notwenige Tätigkeiten ausgeübt.

Gesellige Runden bei den Mahlzeiten oder an den Abenden kamen nicht zu kurz und es konnte unter anderem die vielfältige Arbeit des Pächterpaares der familienfreundlichen Berghütte gelobt werden.

Aber es gibt bei den Arbeiten an der Hütte für die nächsten Jahre keinen Stillstand, sondern so manches ist in Zukunft zu tun, in und um die Hütte oder bei der Sanierung Zufahrtsstraße.