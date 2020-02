Acht Regionalsieger bei „Jugend forscht“ gekürt

114 junge Forscher mit 57 Projekten in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo/Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik haben ihr Können beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ bei der Firma Carl Zeiss in Oberkochen demonstriert und sich den strengen Augen der rund 45 Juroren gestellt. Acht Regionalsieger wurden gekürt.

Man muss schon ein kluger Kopf sein und gerne experimentieren, um bei diesem am Wettbewerb mitzumachen. Die jungen Leute zeigten bei den Präsentationen beeindruckende Leistungen: Gezeigt wurde ein breitgefächertes Spektrum an wissenschaftlichen Arbeiten, die sich an der Praxis orientieren. Die einzelnen Experimente liefen reibungslos ab und die 51 Schülerinnen und 63 Schüler sprühten nur so vor Begeisterung für ihre Projekte.

Neuer Behälter für Biomüll entwickelt

Bei der öffentlichen Präsentation haben wir uns umgeschaut. Der 13-jährige Noel Mang von der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen hat in der Kategorie Schüler experimentieren, Fachgebiet Arbeitswelt, den Biomüll und die dazugehörigen Müllbeutel genau unter die Lupe genommen. Seine umfangreichen Recherchen bei der Abfallentsorgung des Ostalbkreises und seine eigenen Versuche im Hinblick auf das Recycling der Beutel haben zu einem ernüchternden Ergebnis geführt. Daraufhin hat der junge Forscher einen wiederverwendbaren, nanobeschichteten Behälter erfunden, der für Biomüll geeignet ist. „Es können somit allein im Ostalbkreis pro Jahr 16,3 Tonnen Biobeutel eingespart werden“ sagt Noel Mang.

Sensoren im Lenkrad für mehr Sicherheit

Beeindruckt hat auch in der Kategorie Jugend forscht, Fachgebiet Technik, das von der 16-jährigen Anna Sophie Uhl vom Gymnasium Sankt Gertrudis entwickelte Pkw-Fahrerassistenten- System mit dem Titel „Beide Hände ans Steuer-Kopf hoch-Augen auf die Straße“. Sie hat in ein Lenkrad Sensoren eingebaut, die erkennen ob der Druck der Hände nachlässt oder diese sich nicht mehr am Lenkrad befinden. Das ausgeklügelte System weist den Fahrer auf Ablenkungen hin und soll so zur Unfallverhütung beitragen.

Bei der Wettbewerbsfeier in der Kulturkantine zeigte sich der Patenbeauftragte für „Jugend forscht“ von Zeiss, Dieter Broksch, erfreut darüber, dass beim diesjährigen Wettbewerb alle Fachgebiete besetzt werden konnten.

Forschen sei Kopfarbeit, die sich lohne. Nico Kock von der Stiftung „Jugend forscht“ meinte, es sei sehr wichtig den jungen Talenten Wertschätzung entgegen zu bringen. In diesem Sinne habe der Wettbewerb eine große Bedeutung.

Urkunden und Preise für die Teilnehmer

Aus den Händen von Dieter Broksch und von Wettbewerbsleiterin Sonja Fick konnten die Teilnehmer ihre Urkunden und Preise entgegennehmen.

Folgende junge Forscher wurden als Regionalsieger ausgezeichnet: Jugend forscht im Bereich Arbeitswelt: Tim Wieland und Martin Achtner vom Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen mit der Arbeit „Raumwahrnehmung für Blinde“. Arbeitswelt, Schüler experimentieren: Noel Mang von der Karl-Kessler-Schule in Wasssralfingen mit der Arbeit „Alles Bio – oder Müll?“

Biologie, Schüler experimentieren: Ricarda Ernsperger vom Peutinger-Gymnasium Ellwangen mit „Sonne, Mond und Schlaf“.

Chemie, Jugend forscht: Nikolas Braun vom Max-Planck-Gymnasium Heidenheim mit „Mikrobiologische Methanisierung von Wasserstoff“.

Geo- und Raumwissenschaften, Jugend forscht: Felicitas Schnell vom Gymnasium Sankt Gertrudis Ellwangen mit „Mikroplastik im Ufer- und Bodenschlamm von Gewässern“.

Geo- und Raumwissenschaften, Schüler experimentieren: Henri Hoffmann, Lenja Fuchs und Elif Dede von der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen mit „Korallen auf der Schwäbischen Alb“.

Technik, Jugend forscht: Anna Sophie Uhl vom Gymnasium Sankt Gertrudis Ellwangen mit einem Pkw-Fahrerassistent-System.

Technik, Schüler experimentieren: Linus Lutz von der Propsteischule Westhausen mit „Spannung, Spaß und Spiel“. Die genannten Regionalsieger haben sich für den Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ qualifiziert.

Auch Schulen wurden ausgezeichnet

Einen Preis erhielten auch die Schulen, die mit mindestens vier Projekten am Regionalwettbewerb teilnahmen. Im Einzelnen waren dies das Max-Planck-Gymnasium Heidenheim, die Härtsfeldschule Neresheim, das Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen, das Hellenstein-Gymnasium Heidenheim, das Peutinger Gymnasium Ellwangen und das Gymnasium Sankt Gertrudis Ellwangen.