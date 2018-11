Absurde Erlebnisse eines „Exoten“

Der November in der Veranstaltungsreihe Oberkochen dell’Arte wird humorvoll, regt aber auch zum Nachdenken an. Schauspieler Mathias Kopetzki berichtet über seine absurden Erlebnisse, die ihn seit seiner Kindheit begleiten – nur weil er etwas anders ausschaut. Beginn im Bürgersaal des Rathauses ist am kommenden Dienstag, 13. November, bereits um 19 Uhr.

„Kopetzki gefällt mir: Er schreibt mit offenem Visier, frisch und fast forward!“ Mit diesen Worten adelt der Schauspieler Jan Josef Liefers den Autor und Schauspielkollegen Mathias Kopetzki.

Kopetzkis neuestes Werk heißt „Bombenstimmung – Wenn alle denken, du bist der Terrorist“, mit dem Kopetzki am kommenden Dienstag, 13. November, ab 19 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Oberkochen auftritt.

Mathias Kopetzki wächst in den 1970er Jahren in einem kleinen Örtchen in Niedersachsen auf. Mit fünf Jahren erfährt er durch Zufall, dass er adoptiert wurde und eigentlich ausländischer Herkunft ist. Aufgrund seiner exotischen Erscheinung stolpert er im Lauf seiner Kindheit und seiner Jugend immer wieder über befremdliche Reaktionen, die bis hin zu offenem Rassismus reichen.