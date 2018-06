Abenteuer Württembergliga beginnt

Am kommenden Sonntag (17 Uhr, Stegwiesenhalle) beginnt für die HSG Oberkochen/Königsbronn das Abenteuer Württembergliga. Dabei steht der HSG gleich eine Standortbestimmung bevor: Mit dem SV Remshalden wartet ein arrivierter Württembergligist.

Die Remstäler fanden sich in den vergangenen Jahren regelmäßig in der vorderen Hälfte der Tabelle wieder, auch in diesem Jahr das erklärte Saisonziel des SVR. Im Großen und Ganzen bleibt das Team unverändert, vier Abgängen stehen vier Neuzugänge gegenüber. Allerdings fehlen Remshalden zum Rundenauftakt zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt.

Dennoch geht die HSG als klarer Außenseiter in die Begegnung, nicht ohne dabei an die eigene Chance zu glauben. Dass man durchaus mit Mannschaften aus der Württembergliga mithalten kann, haben zuletzt zwei ordentliche Testspiele gegen Blaustein (Südstaffel) gezeigt.

Vergangenes Wochenende hat sich die Mannschaft noch einmal den letzten Feinschliff in einem zweitägigen Trainingslager in der Nähe von Augsburg geholt. Hier wurde vor allem im mannschaftstaktischen Bereich gearbeitet sowie die Zusammenarbeit insbesondere im Abwehrverhalten verbessert.

Jedem, innerhalb der Mannschaft und im Umfeld, ist klar, dass der Aufsteiger in jedem Spiel nahezu 100 Prozent seines Leistungsvermögens abrufen muss, um in der höchsten württembergischen Liga bestehen zu können. Vor allem aus einer soliden Abwehr heraus, gepaart mit einem starken Torhüterduo will die Mannschaft von Trainer Fetzer, ähnlich wie in der vergangenen Saison, ihr Spiel aufziehen. Wichtig wird es dabei sein, aus der Abwehr heraus schnell nach vorne zu kommen, sich klare Torchancen zu erarbeiten und diese auch konsequent zu nutzen. Andernfalls bekommt man in dieser Liga die Grenzen recht schnell aufgezeigt.

Trainer und Mannschaft sind darauf vorbereitet, dass es im Laufe der Saison auch die eine oder andere heftige Niederlage geben wird. Schramek & Co. wollen in Remshalden dafür sorgen, dass es dort nicht soweit kommen wird - mit etwas Glück und einer starken Leistung. Zumindest in personeller Hinsicht sind die Vorzeichen gut, Trainer Fetzer hat alle Mann an Bord. Das Abenteuer Württembergliga kann also beginnen.