92-Millionen-Haushalt für Oberkochen

In seiner jüngsten Sitzung hat der Oberkochener Gemeinderat den Haushalt 2019 mit der Zustimmung aller Fraktionen verabschiedet. Mit einem Gesamtvolumen von knapp 92 Millionen Euro liegt der Haushalt 2019 einerseits zwar etwas unter dem Rekordhaushalt von 2018 (rund 98 Millionen), andererseits gibt es keine zweite Kommune im Land, die bei rund 8000 Einwohnern mit einem derartigen Finanzvolumen für das Jahr 2019 planen kann.

Und es lag auch ein Hauch Abschiedsstimmung in der Luft, denn es war nicht nur der letzte Haushalt, den der langjährige Oberkochener Kämmerer Roland Seimetz aufgestellt hat – er geht dieses Jahr in den Ruhestand – auch für den Chef der CDU-Fraktion, Jörg Schulle, war es die letzte Haushaltsrede. Er tritt bei der Kommunalwahl im Mai nicht wieder an.

CDU: Gesamtkonzeptentlang der B19 notwendig

Jörg Schulle (CDU) zeigte sich in seiner Haushaltsrede sehr erfreut darüber, dass sich das Klima zwischen den Oberkochener Firmen und der Stadtverwaltung, das im letzten Jahr durch die Entscheidung zur Ansiedlung von YG-1 stark belastet war, wieder verbessert habe. Sichtbarer Ausdruck dieser verbesserten Stimmungslage zwischen Verwaltung und Industrie sei zum Beispiel die Absicht der Firma Carl Zeiss, eine weitere Kindertagesstätte und zwar gemeinsam mit der Stadt Oberkochen zu bauen. Die CDU-Fraktion unterstütze diese Absicht im Vorgriff auf eine weitere wirtschaftliche Entwicklung von Stadt und ortsansässiger Industrie. Deshalb befürwortet die CDU laut Schulle auch die gemeinsame Erschließung eines weiteren Gewerbegebiets westlich der B19 und zwar gemeinsam mit Königsbronn und der Stadt Heidenheim. In diesem Zusammenhang bedürfe es jedoch, so Schulle, dringend eines Gesamtkonzepts zur Verkehrsinfrastruktur entlang der B19, bevor es dort zum Kollaps komme. Ein zusätzlicher Bahnhalt im Bereich der südlichen Gewerbegebiete könnte dazu ein Denkanstoß sein. Beim Dauerthema Leerstände in der Innenstadt müsse sich die Stadt, so Schulle, aktiv um Investoren bemühen.

SPD: Den Mietwohnungsbau nicht vernachlässigen

Richard Burger (SPD) war sehr erfreut darüber, dass lang gehegte Wunschträume wie etwa ein Schulzentrum Dreißental, ein neues Hallenbad oder eine neue Stadtmitte dank der munter sprudelnden Gewerbesteuer nun in Erfüllung gehen werden. Denjenigen, so Burger, die monierten, die Stadt würde nur nach der Pfeife der Großindustrie tanzen, könne man auch mal daran erinnern, dass diese Investitionen ohne die ortsansässigen Weltfirmen gar nicht möglich wären. Trotzdem dürfe man, so Burger, die Folgekosten der Investitionen nicht außer Acht lassen, denn es kämen sicher auch wieder andere Zeiten. Dass sich die Stadtwerke seit einiger Zeit auch im Mietwohnungsbau engagieren, sei wichtig, denn man dürfe den Mietwohnungsbau nicht vernachlässigen. Zur Analyse der aktuellen und künftigen Verkehrssituation fordert die SPD ein Verkehrsforum aller beteiligten Behörden, Unternehmen und Verkehrsbetrieben. Zur Belebung des Stadtfestes schlägt die SPD vor, die Vereine von den Abgaben auf den Verkauf von Speisen und Getränken beim Stadtfest vorübergehend zu befreien.

FBO: Mehr Kita-Trägerfür mehr pädagogische Vielfalt

Bernd Kresse (FBO) setzte sich kritisch mit den hohen Personalkosten im Verwaltungshaushalt auseinander und sah auch noch beim geplanten Schulzentrum Dreißental ungelöste Fragen, etwa nach den Parkplätzen. Er wünschte sich, dass beim geplanten Sportzentrum im „Schwörz“ die Nutzer rechtzeitig mit einbezogen werden, um Fehler wie bei der Schwörzhalle zu vermeiden. Bei der Kinderbetreuung könnten mehr freie Träger, so Kresse, für mehr pädagogische Vielfalt sorgen. Im Bereich betreutes Wohnen müsse die Stadt nachlegen und die innerstädtische Verdichtung zur Schaffung von Wohnraum müsse forciert werden, so der Vorsitzende der FBO-Fraktion. Um Wohnen in der Nähe des Arbeitsplatzes möglich zu machen schlägt die FBO eine Erweiterung des Wohngebiets „Heide“ vor.

Grüne: Gegen neues Gewerbegebiet westlich der B19

Brigitte Hoffmann (Grüne) scherte in ihrer Haushaltsrede als einzige aus der „Zustimmungsfront“ im Rat aus – zumindest ein bisschen. Sie wandte sich gegen ein beschleunigtes Verfahren – ohne Umweltprüfung – zur weiteren Bebauung an der Kapellensteige und hätte es begrüßt, wenn man in der neuen Wohnanlage im Wiesenweg auch zwei Sozialwohnungen ausgewiesen hätte. Und Hoffmann wandte sich – aus Gründen des Naturschutzes – gegen das neue Gewerbegebiet westlich der B19, das man nur deshalb brauche, weil der Bürgermeister „ohne Not“ das Gewerbegebiet Süd II an YG-1 verkauft habe. Auf jeden Fall sei, so Hoffmann, ein überregionales Verkehrskonzept mit dem Hauptaugenmerk auf den Öffentlichen Personennahverkehr erforderlich. Trotz dieser Bedenken stimmte jedoch auch sie im Namen ihrer Fraktion dem Haushalt zu.