77-Jähriger fährt Laster fest und flüchtet

Ein 77-Jähriger ist am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr mit seinem Lastwagen, der früher als Feuerwehrgerätefahrzeug diente, auf der Heidenheimer Straße in Richtung Heidenheim gefahren. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Wiesengrundstück, auf dem es ihm gelang zu wenden. Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zurückzufahren, beschädigte er ein Betonrohr und fuhr sich fest. Er flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden. 5000 Euro sind die Schadensbilanz.