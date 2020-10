76-Jährige fährt gegen einen Reisebus

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine 76-Jährige bei einem Unfall am Mittwoch in der Bahnhofstraße verursacht hat. Gegen 20 Uhr befuhr sie mit ihrem VW Tiguan die Bahnhofstraße, wo sie mit dem Seitenspiegel ihres Fahrzeuges einen abgestellten Reisebus streifte. Die 76-Jährige wartete eine Zeitlang an der Unfallstelle, fuhr dann aber davon, nachdem der Fahrer des Busses nicht kam. Die 76-Jährige meldete den Unfall der Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Aalen vor Ort eintrafen, war der Bus nicht mehr da, so dass die entstandenen Beschädigungen nicht in Augenschein genommen werden konnten. Ermittlungen hierzu dauern an.