Eine 74-jährige Frau ist am Freitagmittag mit ihrem Fahrrad verunglückt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Seniorin befuhr die Leitzstraße bergabwärts. In der Rechtskurve, wo die Leitzstraße in die Wacholdersteige übergeht, kam sie nach links von der Straße ab und prallte dort gegen eine Begrenzungsmauer. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.