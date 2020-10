43-Jähriger wird schwer verletzt

Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte gegen 6.20 Uhr von einem Kundenparkplatz nach links auf die Straße Am Bahnhof einfahren. Dabei kollidierte er mit einem von links heranfahrenden 43-jährigen Autofahrer. Dieser wurde verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12 000 Euro.