39-Jähriger stirbt an Medikamenten-Cocktail

Die Polizei hat am Mittwoch in Oberkochen einen 39-jährigen Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Die Polizei war vom Arbeitgeber des Mannes verständigt worden, weil deren Angestellter seit zwei Tagen nicht mehr zur Arbeit erschienen war. Die Ermittlungen der hinzugezogenen Kriminalpolizei ergaben, dass der Verstorbene starke Schmerzmittel in hoher Dosierung genommen hatte, wodurch der Tod schlagartig einsetzte. Der Zeitpunkt des Todeseintritts wurde auf die Abendstunden des vergangenen Montag eingegrenzt.

Der 39-Jährige war nach polizeilichen Erkenntnissen ein Bekannter eines am 5. Mai ebenfalls in Oberkochen verstorbenen 41-Jährigen, der unter ganz ähnlichen Umständen zu Tode gekommen war. Der Verstorbene, der der Polizei bislang nicht als Drogenkonsument bekannt war, wird in der Statistik als zwölfter Drogentoter im Ostalbkreis im laufenden Jahr geführt.