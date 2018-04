300 internationale Experten bei Zeiss

Rund 300 internationale Experten aus Wissenschaft und Industrie sind am Mittwoch beim Zeiss-Symposium „Optics in the Quantum World“ in Oberkochen zusammengekommen, um über Trends und neue Wissenschaftserkenntnisse im Bereich der Quantentechnologien zu sprechen. Mit dem Symposium „Optics in the Quantum World“ bietet Zeiss bereits zum zweiten Mal ein Forum, auf dem sich internationale Wissenschaftler und Vertreter von Unternehmen auch darüber austauschen, welche Forschungsfelder mit hoher Priorität vorangebracht werden sollen.