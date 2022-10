29-Jähriger leicht verletzt: Sein Auto prallt gegen Lkw-Anhänger

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 33 000 Euro ist bei einem Unfall kurz nach 7.30 Uhr am Freitagmorgen entstanden, der 29-Jährige Verursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer war auf der Röchlingsstraße vom Bahnhof her kommend unterwegs. Auf Höhe einer dortigen Firma übersah er in einer leichten Linkskurve einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Anhänger und prallte ungebremst gegen das Heck des Anhängers.