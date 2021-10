13-jähriger Mountainbike-Fahrer stößt mit Auto zusammen

Bei einem Unfall mit einem Mountainbike ist am Freitagnachmittag ein 13-jähriger Junge in Oberkochen verletzt worden. Gegen 15.53 Uhr befuhr der 13-jährige Mountainbike-Fahrer die abschüssige Volkmarsbergstraße in Richtung Dreißentalstraße.

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenfahrende 35-jährige Autofahrerin bemerkte dies, fuhr nach rechts an den Fahrbahnrand und bremste bis zum Stillstand. Dennoch fuhr das Kind in den linken Kotflügel und stürzte. Es zog sich mehrere Schürfwunden zu, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.