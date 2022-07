10. Förderpreis geht an den Musikverein Stadtkapelle Oberkochen

Dem Musikverein Stadtkapelle Oberkochen ist der 10. Förderpreis im Ehrenamt des CDU-Ortsverbands verliehen worden. Pandemiebedingt wurde die Preisvergabe jetzt nachgeholt.

Ohne Ehrenamt gäbe es kein pulsierendes gesellschaftliches Leben. Deshalb hat der CDU-Stadtverband den Förderpreis im Ehrenamt – in Form einer überparteilichen Initiative – bereits 2001 im Jahr der Freiwilligen ins Leben gerufen. Kern und Spirit der Auszeichnung ist die Wertschätzung von ehrenamtlichem Einsatz. Der Förderpreis verkörpert so ein Dankeschön für beispielhaftes Engagement, erklärt Stadtverband-Vorsitzender Martin Balle.

Der Preis, der einstimmig vergeben wurde, sei ein Symbol für alle Freiwilligen im Land, so die Jury. Deshalb wurde der Förderpreis in den Kreis „Deutscher Engagement Preis“ aufgenommen. Auch das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren & Jugend unterstützt die Initiative. Das zeigt, welcher Wert den ehrenamtlich tätigen Mitbürgern beigemessen wird. Und das ist richtig so, ergänzt Balle.

Gemäß Vergabe-Regularien traf sich dazu vor kurzem die überparteiliche Jury bestehend aus den Pfarrern Marco Frey und Andreas Macho, Kerstin Gangl, Karl Kehrle, Thomas Ringhofer, Georg Brunnhuber und Martin Balle. Der Preis feierte zwei runde Jubiläen, einerseits das 20-jährige Bestehen der Idee und andererseits die Vergabe des 10. Förderpreises. Dies zeige eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig das Ehrenamt in Oberkochen gelebt werde, so Jury-Mitglied Georg Brunnhuber.

Der Musikverein Stadtkapelle Oberkochen ist ein bedeutender Botschafter seiner Heimatgemeinde und eine der kulturtragenden Säulen, erklärte Jury-Mitglied Kerstin Gangl ihr Votum. Der Musikverein selbst blickt auf eine 95-jährige Historie und viele tolle Ereignisse zurück. Dazu zählen u.a. die alljährlich veranstalteten Frühjahrs- und Weihnachtskonzerte sowie begeisternde Auftritte weit über Oberkochen hinaus, wie z.B. bei Besuchen der Städte-partnerschaften von Dives sur Mer oder Montebelluna. In einem ersten Statement sprach der Vorsitzende des Musikvereins, Renè Friedel von einem tollen Signal für unser musikalisches Wirken und unser Bemühen um die Ausbildung junger Menschen an verschiedensten Instrumenten. All das soll am Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr im Bürgersaal Rathaus im Rahmen eines Festakts gewürdigt werden.