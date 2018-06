Zwei Ladendiebe in Nördlingen ertappt

In einem Einkaufszentrum in Nördlingen-Baldingen sind zwei Ladendiebe ertappt worden. Ein 39-jähriger Mann hatte versucht, zwei Regenschirme am Körper zu verstecken, sein 30-jähriger Komplize hatte ihn vor fremden Blicken zu schützen versucht. Der Ladendetektiv erkannte die Absichten des Duos und bat beide nach der Kasse in sein Büro. Einer der beiden Täter trug außerdem eine gestohlene Pinzette und Schminkartikel bei sich. Ein Cuttermesser, das darüber hinaus bei einem Beschuldigten gefunden wurde, diente zum Öffnen der Verpackungen. Insgesamt wurden Waren im Wert von 56 Euro aus dem Markt geschleust.