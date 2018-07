Zusammenstoß mit Autos von Unfallhelfern

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz zweier Unfälle, die sich am Donnerstagmorgen in kurzer Folge auf der Staatsstraße 2221 zwischen Oettingen und Fessenheim ereignet haben.

Zunächst hatte eine 27-jährige Autofahrerin gegen 7.35 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto geriet auf das rechte Bankett und rutschte in den Straßengraben, wo sich der Wagen überschlug. Obwohl das Fahrzeug auf dem Dach liegenblieb, konnte sich die Fahrerin befreien. Mit leichteren Verletzungen kam sie in das Nördlinger Krankenhaus. Das Auto war ein Totalschaden, darüber hinaus waren zwei Leitpfosten umgefahren worden. Der Sachschaden lag hier bei 4500 Euro.

Nach etwa fünf Minuten kam es zu einem Folgeunfall. Mehrere Ersthelfer hatten angehalten, um der verunglückten Frau zu helfen. Eine 57-jährige Fahrzeuglenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf das vor ihr stehende Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug noch in ein weiteres geschoben. Die drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, konnten sich aber selbstständig zum Arzt begeben. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt rund 23 000 Euro.