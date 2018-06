Zusammenstoß beim Einbiegen: Sechs Verletzte

Ein Schwerverletzter und fünf Leichtverletzte, darunter vier Kinder, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich bei Nördlingen ereignet hat.

Ein 58-jähriger Mann fuhr am Dienstag gegen 18.35 Uhr aus Richtung Löpsingen ungebremst in die Staatsstraße Nördlingen-Deiningen ein. Dort rammte ihn ein Auto, das von einer 45-jährigen Frau gesteuert wurde. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Augsburger Klinikum geflogen. Die Frau und vier Kinder, die mit ihr im Auto gewesen waren, trugen leichtere Verletzungen davon. Es wird vermutet, dass der 58-jährige Fahrer ein gesundheitliches Problem hatte, als er in die Staatsstraße einbog. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12 000 Euro.