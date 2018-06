Weiterer Fahrraddiebstahl in Nördlingen

Am vergangenen Samstag ist in Nördlingen ein weiteres Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich um ein hellgrünes Trekkingrad der Marke „Stevens“.

Ein Besucher der Nördlinger Mess’ hatte das Zweirad gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Festplatzes abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen Mitternacht zurückkam, war das Rad verschwunden. Bereits am letzten Maiwochenende waren in Nördlingen mehrere Fahrräder als gestohlen gemeldet worden. (ij)