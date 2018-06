Umspannwerk geht in Betrieb

In Anwesenheit von Oberbürgermeister Hermann Faul ist mit einem symbolischen Knopfdruck das erneuerte Umspannwerk Nördlingen in Betrieb genommen worden. Für rund 2,5 Millionen Euro hatten die EnBW-Tochtergesellschaften Netze BW und Netzgesellschaft Ostwürttemberg Donau-Ries GmbH (NGO) ihre gemeinsam genutzten technischen Anlagen am Luntenbuck modernisiert. In rund einem Jahr Bauzeit wurden unter anderem die bestehende Schaltanlage erweitert und ein neuer Transformator sowie eine neue Schutz- und Leittechnik installiert. Foto: NGO