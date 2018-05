Serie von Fahrraddiebstählen reißt nicht ab

In Nördlingen ist ein weiterer Fahrraddiebstahl gemeldet worden. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, wurde ein silberfarbenes Fahrrad der Marke Corratec entwendet, das in der Nähe einer Gaststätte an der Löpsinger Straße abgestellt war. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Am vergangenen Wochenende waren bereits drei Fahrräder in der Stadt als gestohlen gemeldet worden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09081 / 29560.