Polizei schnappt Jugendbande

(ij) - Die Nördlinger Polizei hat nach monatelangen Ermittlungen jetzt die Einbrecherbande geschnappt, die in Nördlingen und Bopfingen ihr Unwesen getrieben hat. Immer wieder war im zurückliegenden Jahr in Jugendheime, Buden, Bauwägen und Sportheime im Ries eingebrochen worden. Jetzt konnten zumindest einige dieser Straftaten geklärt werden. Bereits vor gut einer Woche, am frühen Sonntagmorgen, erhielt die Nördlinger Polizei den Tipp, dass sich an der Jugendbude in Reimlingen mehrere Verdächtige aufgehalten hätten. Die Funkstreife stellte fest, dass die Türe des Bauwagens mit einem Brecheisen aufgewuchtet und der Wagen nach Diebesgut durchwühlt war. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung mit mehreren Funkwägen entdeckte eine Streife unweit des Tatorts mehrere dunkle Gestalten in einem Acker liegend. Nachdem die Beamten zu Fuß in Richtung Acker gingen, flüchteten die Männer erneut, konnten aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Noch an Ort und Stelle gaben die drei ihre Tatbeteiligung zu. Bei den Anschluss-Recherchen konnten zwei weitere Mittäter festgenommen werden. Bei den fünf Tatverdächtigen handelt es sich um vier Jugendliche und einen Heranwachsenden im Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Nachdem zwei der Verdächtigen im benachbarten Landkreis Aalen wohnen, nahm die Polizei Nördlingen mit dem Polizeiposten in Bopfingen Kontakt auf, der ebenso wie die Nördlinger Polizei in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Buden-Einbrüchen registriert hatte. Bei den Durchsuchungen in Baden-Württemberg und Nördlingen konnte anschließend auch viel Diebesgut sichergestellt werden. Bei den Vernehmungen der jungen Männer stellte sich heraus, dass sie neben dem Reimlinger Einbruch noch für weitere Straftaten infrage kommen.

Auch die Beamten vom Polizeirevier in Bopfingen glichen ihre Aktenlage ab und konfrontierten die Tatverdächtigen mit entsprechendem Beweismaterial. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge können den Tatverdächtigen mehrere Einbrüche in Jugendhütten in Unterriffingen, Utzmemmingen, Pflaumloch sowie ein Einbruch in das Kiosk beim Freibad Trochtelfingen zugeordnet werden.