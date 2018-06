Nördlingen weiht neue Kneippanlage ein

In Nördlingen ist die neue Kneippanlage in der Lederergasse im Gerberviertel eingeweiht worden. Oberbürgermeister Hermann Faul berichtete, dass die Anlage rund 90 000 Euro gekostet habe. Die Finanzierung sei durch das Programm „Stadtumbau West" mit Mitteln des Bundes und des Freistaates Bayern gefördert worden. Auch zwei Bürger der Stadt hatten sich mit Spenden an den Kosten beteiligt. Das beauftragte Architekturbüro Becker und Haindl aus Wemding habe eine „wunderschöne“ Kneippanlage geplant, die von der Firma Zäh umgesetzt worden sei, freute sich Faul.

Mit der Kneippanlage, die Faul als ein „Juwel“ in der Altstadt bezeichnete, sei auch die Schaffung zusätzlicher Parkplätze einher gegangen. Es sei außerdem darum gegangen, Wasser in der Stadt erlebbar zu machen und den Gesundheitsgedanken von Pfarrer Sebastian Kneipp zu unterstützen. Architekt Norbert Haindl nannte in seinem kurzem Grußwort die Erweiterung des bestehenden Eger-Kanals sowie die Einbringung von Störsteinen in den Kanal als gestalterische Elemente. Die Störsteine dienen unter darüber hinaus dazu, um eine Strömung im neugeschaffenen Kneippbecken zu erreichen, als wichtige gestalterische Elemente. Trotz des Regens probierten einige der anwesenden Gäste die neue Anlage aus.