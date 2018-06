Lauschtouren erhalten ADAC-Tourismuspreis

Per Smartphone das mittelalterliche Nördlingen entdecken oder den Spuren des Riesmeteoriten folgen: Das Konzept der Lauschtouren Bayerisch-Schwaben, kostenloser Themen-Audioführungen, die jeder mit dem eigenen Smartphone oder einem Leih-Ipod unternehmen kann, ist jetzt mit dem ADAC Tourismuspreis Bayern ausgezeichnet worden. August Markl, Vorsitzender des ADAC Südbayern, verlieh den Preis am Mittwoch in Nördlingen an den Tourismusverband Bayerisch-Schwaben.

„Die Gestaltung der alle Alterklassen ansprechenden Lauschtouren ermöglicht es nicht nur, die jeweiligen historischen und landschaftlichen Besonderheiten authentisch und unterhaltsam zu entdecken, sondern dies auch im eigenen Tempo und nach eigenem Zeitplan zu tun“, begründete Markl die Vergabe des Preises, der mit einem Marketingpaket im Wert von 30 000 Euro verbunden ist. Auch den zweiten Preis für eine Gruppe energieeffizienter Hotels im Allgäu und den dritten Preis für eine E-Bike-Initiative im Altmühltal vergab Markl in Nördlingen. Neben dem ADAC ist auch die Bayern Tourismus Marketing an dem Preis beteiligt.

Das Konzept zur Lauschtour stammt vom Radiojournalisten Marco Neises: Wie bei einer Museums-Audioführung geleiten kleine Hörbeiträge, unterlegt mit Musik, Atmosphäre und historischen O-Tönen von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten. Die Sprecher sind Gästeführer oder Heimatkenner aus der jeweiligen Region. Bei der Themen-Lauschtour „Hexen in Nördlingen – dunkle Kapitel der Stadtgeschichte“, die am Löpsinger Tour beginnt, sind es Stadtführerin Heidi Greiner und Stadtarchivar Wilfried Sponsel. Durch das Kloster Roggenburg bei Neu-Ulm führen zwei leibhaftige Patres als Chorherren.

Sechs Lauschtouren gibt es bereits im bayerischen Schwaben, etwa mit dem Storch „Klappi“ durch Donauwörth oder mit Geopark-Führer Ronald Hummel und Geologin Gisela Pösges durch den Rieskrater. Sieben kommen in diesem Jahr neu dazu: Unter anderem gibt es dann einen Rundgang auf den Spuren von Pfarrer Kneipp durch Dillingen und die Audioführung „Klosterstille und Kanonendonner“ in Elchingen bei Ulm. Reporter Marco Neises freut sich über den Erfolg seiner Idee: Seine Lauschtouren gibt es mittlerweile – teils mehrsprachig – auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Belgien und Luxemburg. Demnächst sollen auch neue Touren im Altmühltal dazukommen.

Smartphone-Besitzer können die Lauschtour Bayerisch Schwaben kostenlos im App-Store oder im Android Market laden. Lauschtour-iPods können aber auch bei der Tourist-Information Nördlingen, Marktplatz 2,Tel. 0 90 81 / 84-116, ausgeliehen werden

Tourismus brummt – Rieser wollen „Mixed Site“ der Unesco

„Die Bewerbung der Stadt Nördlingen, Unesco-Weltkulturerbe zu werden hat leider nicht funktioniert“, räumte Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul bei der Preisverleihung ein. Allerdings habe das bayerische Wirtschaftsministerium in Aussicht gestellt, dass eine Bewerbung als sogenannte „Mixed Site“, ein gleichzeitiges Weltkultur- und Weltnaturerbe der Unesco für Nördlingen in Kombination mit dem Rieskrater, Chancen haben könnte. Hier müssten von der Unesco jedoch erst noch Vergabekriterien ausgearbeitet werden. Bayerns Wirtschaftsstaatssekretärin Katja Hessel sagte in Nördlingen Unterstützung für die Bewerbung zu. Sie wies in ihrer Rede auf die hohe Bedeutung des Tourismus in Bayern hin, der pro Jahr 31 Milliarden Euro umsetze und 560000 Menschen Arbeit biete. Auch Faul zeigte sich mit den Tourismuszahlen für Nördlingen zufrieden: Rund 100000 Übernachtungen zählte die Stadt im vergangenen Jahr. Alleine der Bau des Jugend- und Familiengästehauses habe die Übernachtungszahlen um etwa 35000 steigen lassen. 120000 Personen hätten 2013 die Nördlinger Museen und den Kirchturm Daniel besucht. Das Rieskratermuseum empfing im vergangenen Jahr seinen millionsten Besucher seit der Eröffnung 1990. (ham)