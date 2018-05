Krieg, Verderben und der „schwarze Tod“

Vor 400 Jahren, am 23. Mai 1618, hat der 30-jährige Krieg begonnen. Auch in Aalen ereigneten sich in dieser Zeit furchtbare Gräuel, ein Teil der Stadt ging bei einem großen Brand in Flammen auf. Bei Nördlingen besiegten kaiserlich-habsburgische Truppen die Schweden und ihre protestantischen Verbündeten. Danach kam es noch schlimmer: Die Pest und die Hungersnot überrollten vom Härtsfeld kommend die ganze Gegend und forderten Tausende Todesopfer. Der „schwarze Tod“ hielt reiche, fürchterliche Ernte.

Dabei hatte Aalen in den ersten zehn Kriegsjahren vergleichsweise nicht sonderlich zu leiden gehabt. Schließlich lag der Ursprung der Auseinandersetzung viele hunderte von Kilometern entfernt in Prag. Dort warfen böhmische Adlige am 23. Mai 1618 zwei kaiserliche Beamte und ihren Sekretär aus einem Fenster der Burg – der berühmte Prager Fenstersturz. Die überwiegend protestantischen Adligen wollten nicht hinnehmen, dass der künftige katholische Kaiser Ferdinand die vertraglich zugesicherte Religionsfreiheit wieder einschränken wollte. 1620 konnte der Kaiser den Aufstand niederschlagen.

Aalen wird katholisch

In unserer Region standen sich zu dieser Zeit die Heere der katholischen Liga und der evangelischen Union zwar bei Ulm gegenüber, kämpften aber nicht gegeneinander. Da der Kaiser jedoch den Protestantismus in seinem Herrschaftsgebiet zurückdrängen wollte, ging die Auseinandersetzung weiter. Die Liga unter Feldmarschall Tilly marschierte 1627/28 ein und bezog in der Region ihr Winterquartier. Aalen wurde gegen reformiert und gezwungenermaßen katholisch.

Anfang 1632 zog sich Tilly nach Nördlingen zurück und hielt die ganze Gegend besetzt. Die Schweden vertrieben ihn an die Donau. Unter ihrem König Gustav Adolf, einem Anhänger der evangelischen Union, kamen sie auch nach Aalen. Der Bevölkerung erging es jedoch unter den neuen Herren auch nicht besser als zuvor unter dem Regiment der Heere des Kaisers. Allerdings wurde Aalen wieder evangelisch und verbündete sich politisch mit den Schweden.

Auch Ellwangen war zwischenzeitlich evangelisch geworden und in den Besitz des Grafen Kraft von Hohenlohe gelangt. Dies blieb allerdings nur bis zur Schlacht von Nördlingen 1634 so. Als die Schweden geschlagen waren, suchte ihr Lehensträger das Weite.

Schweden lagern bei Bopfingen

Die kaiserlichen Truppen eroberten am 16. August Donauwörth und plünderten Bopfingen, Heidenheim und Aalen. Dies alles ging unter vielen Gräueln vonstatten, wird berichtet. Am 18. August standen die Kaiserlichen vor Nördlingen. Oberbefehlshaber Graf Gallas forderte die Stadt zur Übergabe auf und drohte ihr bei Weigerung den „Totalruin" an. Aber Nördlingen ignorierte alle Aufforderungen des Gegners zur Übergabe der Stadt und sandte dreimal einen Boten - Adam Jäkle, genannt Wekhrlin, aus Goldburghausen - in geheimer Mission zu dem auf dem Breitwang bei Bopfingen lagernden schwedischen Heer, um die ersehnte Hilfe zu erbitten. Die Schweden versprachen, Nördlingen zu befreien.

Aber die Schlacht endete mit der totalen Niederlage des schwedischen Heeres und forderte etwa 12 000 Tote und Gefangene. Die siegreichen Soldaten setzten den fliehenden Schweden erbarmungslos nach. Die kaiserliche Armee hatte nun das Herzogtum Württemberg schutzlos vor sich. Bopfingen und Neresheim sowie viele weitere Städte der Umgebung fielen in die Hände der Sieger.

Die „Blutnacht von Neresheim" ist in die Geschichte eingegangen. Allein dort wurden 200 Menschen niedergemetzelt. Ein Zeitzeuge, Abt Meinrad vom Kloster Neresheim, schilderte den Zustand des Härtsfeldes im Jahre 1649 so: ,,Niemand war in den Dörfern, niemand auf den einzelnen Höfen, niemand in den Pfarrgemeinden, nichts auf den Äckern, alles verlassen. Das ganze Härtsfeld war eine Einöde."

Auf ihrer Flucht kamen die Schweden wieder nach Aalen – mit verheerenden Folgen. Zwei Pulverwagen mitten in der Stadt wurden in der Nacht von 5. auf 6. September von zwei schwedischen Soldaten zur Explosion gebracht. Die Folge war ein gewaltiger Brand. Allerdings gehen Historiker weniger von einem Unglück aus. Sie vermuten vielmehr, dass mit der Explosion verhindert werden sollte, dass das wertvolle Pulver dem Feind – den kaiserlichen Truppen - in die Hände fiel. Aalen wurde geplündert, es kam wieder zu schrecklichen Gräueltaten.

„Pest, Cholera, von Oala ra“.

Doch so schlimm dies alles gewesen sein muss: Es kam noch schlimmer, allerdings nicht als Folge von Kriegshandlungen. In Deutschland wütete im 17. Jahrhundert die Pest, vor allem dort, wo fremde Heere einfielen. Die Seuche hatte während der Belagerung Nördlingen befallen und konnte sich wegen der schlechten hygienischen Verhältnissen rasch ausbreiten. Aalen, besagen die Quellen, verlor durch Krieg und Pest 85 Prozent seiner Einwohner. Pest und Hungersnot überrollten vom Härtsfeld kommend die ganze Gegend. Darauf soll in Gmünd auch der Spruch zurückgehen: „Pest, Cholera, von Oala ra“.

Mit dem in Münster besiegelten Westfälischen Frieden ging der Krieg 1648 offiziell zu Ende. Es dauerte jedoch, bis sich die Stadt von seinen Folgen erholt hatte. 1672 stand die Stadtmauer wieder, nach 40 Jahren waren die Schulden abbezahlt. Aber erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die alte Bevölkerungszahl wieder erreicht.